Brooks Glycerin 18, la nuova scarpa running: tecnologia a tutta morbidezza e protezione

Morbidezza e protezione sono gli aggettivi che meglio descrivono la diciottesima edizione di, la calzaturapiù amata di sempre.sono le scarpe perfette per i runner neutri che corrono su strada e che desiderano la massima ammortizzazione. L’intersuola è realizzata con il più morbido dei materiali, il DSi tratta dell’ultima evoluzione del DNA di Brooks, materiale “non newtoniano” che ha la capacità di adattarsi ai runner di qualsiasi peso e velocità. Il DNA LOFT nasce aggiungendo ARIA e GOMMA al classico DNA di Brooks, così da renderlo più morbido, leggero e duraturo nel tempo. La zona di transizione in DNA LOFT rende il movimento del piede, dal tallone fino alla punta, incredibilmente morbido e fluido. Una soletta in OrthoLite garantisce una comodità di calzata superiore. Una morbida imbottitura interna circonda il piede e si muove e si espande ad ogni falcata. La tomaia in DOUBLE JACQUARD MESH migliora ulteriormente la calzata grazie al 3D Fit Print che garantisce una struttura altamente flessibile. Con queste ultime novità, correre con le Glycerin 18 è come galleggiare"Le Glycerin 18 presentano alcuni importanti aggiornamenti. Basandoci sui feedback ricevuti dai runner più appassionati delle Glycerin, abbiamo creato una scarpa più leggera, più morbida, più flessibile e, quindi, più comoda, spiega. Il DNA LOFT, posizionato lungo tutta la scarpa, garantisce un comfort straordinario e una morbidissima ammortizzazione. Nella parte superiore del piede, il calzino elastico interno si muove e si espande per migliorare la calzata e la traspirabilità. Crediamo che gli appassionati delle scarpe ammortizzate apprezzeranno davvero la nuova edizione delle Glycerin".