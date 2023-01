Blue Monday: dieci alloggi da sogno per superare il giorno più triste dell’anno

di Sabrina Quartieri

Location immerse nello spettacolo delle luci del Nord, ma anche strutture con panorami mozzafiato o, ancora, sottomarini, grotte e torri riadattati ad “alloggi”. Programmare una fuga in un posto speciale è sempre un buon proposito agli albori di un nuovo anno. Ricavarsi una prospettiva felice che traghetti, anche solo per breve tempo, fuori dal tran tran di tutti i giorni del dopo festività è, poi, un ottimo rimedio per contrastare l’ansia e lo stress da rientro. Ma soprattutto, è il diversivo migliore per non essere sopraffatti dal famigerato Blue Monday in arrivo: è il giorno più triste dell'anno, atteso nel 2023 lunedì 16 gennaio. A venire in soccorso dei “travelholics” che ne temono gli effetti, è il portale specializzato in soggiorni brevi Airbnb, che stila consigli di viaggio anti-malumori, semplificando il più possibile la ricerca della meta perfetta, grazie alla novità sul sito delle Categorie.

Villa settecentesca nel Chianti

Blue Monday: i dieci airbnb da prenotare, per superare il giorno più triste dell’anno

1. Guardare le cose da un’altra prospettiva è il primo suggerimento, abbinato all’idea di un soggiorno in cima a una vecchia cisterna dell’acqua nel Warwickshire, la famosa contea del Regno Unito che ha dato i natali a William Shakespeare. La Water Tower at Long Meadow Farm è il posto unico che permette di vedere il mondo da un punto di vista diverso conserva molte caratteristiche dell’edificio originale e, con una scala a chiocciola, conduce nella zona giorno ospitata proprio nella cisterna, l’affaccio con vista spettacolare sulla campagna circostante.

2. Dare sfogo alla propria creatività è un altro rimedio infallibile contro il Blue Monday. Ecco che allora, la meta da raggiungere è la casa Artistic Muse dalla forte impronta contemporanea progettata da un architetto a nord di New York. Un rifugio tranquillo in cui trovare l'ispirazione, in quello che è uno studio di un artista. Un unico open space illuminato da alte finestre e lucernari. Qui, ad attendere i clienti a caccia di stimoli per tornare a scrivere, a comporre musica o a dipingere, c’è anche la musa della natura circostante, che regala indimenticabili escursioni nella proprietà per far brillare estro e fantasia.

3. Partire all’avventura è il terzo consiglio: se si vuole vivere l'ebbrezza di un'esperienza “on the road”, una roulotte del 1968, la Tiny vintage caravan, merita una chance. La Sprite 400 d’epoca, come compagna di viaggio, ben si sposa con la foresta, la spiaggia privata e la scogliera di Middelfart in Danimarca, dove ci si rifugia per sentirsi “esploratori” per qualche giorno.

4. Imparare qualcosa di nuovo è un altro stimolo che può davvero aiutare. È possibile farlo, ad esempio, partendo dal dare un’occhiata alla categoria Dimore Storiche. Al suo interno, la Villa di Geggiano - Perellino Suite conquista anche già solo dallo schermo una villa settecentesca nella zona del Chianti in Toscana: un luogo-gioiello in cui l’arte dialoga con la cultura, tra vigneti e giardini incantevoli, per una vacanza alla scoperta dell’incredibile patrimonio storico italiano.

5. Cominciare la giornata con il piede e la vista giusti è il quinto suggerimento. Quello che serve, è svegliarsi con un panorama capace di stregare. Come Maison Au Rocher, un alloggio dal design minimal, affacciato sulla baia di Calvi, in Francia. Lo sguardo sconfina verso l’orizzonte e il mare, mentre si viene inebriati dall’aria profumata della vegetazione mediterranea in cui ci si immerge.

6. Fare qualcosa che non avreste mai pensato di fare. Se nella personale “to do list” manca un’esperienza straordinaria, perché non salire a bordo di un sottomarino giallo in Nuova Zelanda? Si potranno trascorrere momenti unici, avendo a che fare con lo Yellow Submarine, decisamente insolito a primo impatto, come lo è il suo arredamento. Airbnb lo ricomprende nella categoria “Wow”, perché in effetti ci si avventura in qualcosa di straordinario.

7. Uscire dalla propria comfort zone, per raggiungere la migliore versione di se stessi. È uno degli obiettivi di molti viaggi. Per superare i propri limiti e toccare quasi letteralmente il cielo con un dito, si deve optare per l'Eco Friendly Tiny House at Cotopaxi National Park, un alloggio situato a 3.650 metri sul livello del mare a Machachi, tra le montagne dell’Ecuador. Se nelle giornate limpide da qui si ammirano fino a sette vulcani, di notte è un cielo tempestato di stelle a regalare incanto. La location si trova nella categoria “In Cima al Mondo”.

8. Prendersi del tempo per se stessi e dimenticare la lista delle cose da fare è quanto ci vuole per rigenerarsi. Una destinazione da sogno, capace di rimettere al mondo anche chi ha stress da vendere, è un remoto rifugio a Dalasýsla, immerso tra le incontaminate vette dell’Islanda dell’ovest. Kolsstaðir - Piece of Heaven è un luogo di pace, ideale per una pausa dalla vita frenetica e, per i più fortunati, un incredibile spot per godere dell’ambitissimo spettacolo dell’aurora boreale.

9. Riconnettersi con la natura immergendosi nel paesaggio è la pausa detox che serve a ripartire. A Vals, in Svizzera, Erdhaus Villa Vals è unico: completamente scavato nella montagna e arredato con mobili di design, offre esattamente ciò che è utile, per recuperare forze ed energie. Tra i plus, non manca una vasca idromassaggio da cui si mostra una incredibile cartolina con le cime circostanti.

10. Dedicare del tempo ai propri cari è l’ultimo dei consigli, ma non per importanza. Puntare alla qualità, dando un’occhiata alla categoria “Spazi per Giocare”, è il passo da compiere per arrivare a meta. Nel contenitore virtuale, è ampia la scelta di airbnb vocati alla condivisione e alla spensieratezza. In una dimora di Okinawa, in Giappone, presentata come Experience Okinawan lifestyle looking at the sea, una stanza è dedicata interamente al gioco, tra casette di legno e scivoli a due piani. Prenotando la struttura, si torna temporaneamente bambini già solo all'idea di partire.

