Blue Monday, lunedì il giorno più triste dell'anno: ecco le regole per "salvarsi"

un rimedio anti-tristezza c'è ed è garantito.



Alleati comprovati per superare 'indennì il Blue Monday, lasciandosi alle spalle la malinconia, sono i nostri amici a quattro zampe. Ma non solo in occasione del lunedì più triste dell'anno è importante un ambiente di lavoro pet-friendly: i pet ci aiutano ad affrontare meglio ogni giornata in ufficio. Ma gli effetti del pet in ufficio sono positivi 365 giorni l'anno. Secondo una ricerca inglese della University of Lincoln, supportata da Purina, le persone che portano spesso il proprio cane in ufficio hanno una maggiore soddisfazione nella gestione casa-lavoro (+14,9%), ad esempio nell'equilibrio tra impegni di lavoro e quelli familiari, e una superiore qualità di vita lavorativa (+16,9%). Lo chiamano ' Blue Monday ', il terzo lunedì di gennaio, questo sarà lunedì 20 gennaio 202 0. E' etichettato come il giorno più triste dell'anno ; quello in cui le feste natalizie sono ormai un lontano ricordo e le temperature rigide, insieme alla pigrizia invernale, mettono alla prova i buoni propositi dell'anno e la voglia di lavorare. Eppure, per chi va in ufficio, un rimedio anti-tristezza c'è ed è garantito.

Non solo. Migliorano anche la concentrazione sul proprio lavoro (+33,4%) e il benessere generale (+4,7%), con maggiori livelli di felicità e di soddisfazione per la propria vita. Felici, motivati e dediti al lavoro, dunque. Nel nostro Paese, le aziende che hanno realizzato progetti come 'Pets at Work' sottolineano come la presenza dei cani in ufficio contribuisca ad aumentare la socializzazione tra i dipendenti e la loro motivazione, oltre a migliorare la conciliazione tra lavoro e vita privata.



Anche le aziende traggono beneficio quando creano un ufficio pet-friendly: infatti, i dati della ricerca della University of Lincoln rilevano come le persone che portano il proprio cane al lavoro abbiano una maggiore dedizione (+16,5%) rispetto alla norma, con un aumento generale del 14,4% nell'attaccamento verso la propria professione. Per questo Purina promuove la creazione di un ambiente lavorativo pet-friendly nelle aziende anche attraverso la 'Pets at Work Alliancè, affinché portare il cane sul posto di lavoro diventi una possibilità per tutti. Il suo motto? «Unisciti alla Pets at Work Alliance e porta anche tu una zampata di allegria al lavoro».



L'antidoto per affrontare il giorno più triste dell'anno? Volare. Il Blue Monday (20 gennaio) si avvicina ed è tempo di fare il pieno di positività. Carichi di energia e di curiosità, scoprite le esperienze più inusuali e uniche da vivere nelle città europee, come consiglia Vueling. Per i più romantici e, soprattutto, i più golosi quale miglior giorno se non il Blue monday per lasciarsi coccolare da una fetta di torta davvero speciale?

