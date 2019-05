Birra Moretti presenta il nuovo boccale: così la degustazione diventa un'opera d'arte

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:44

Birra Moretti, dal 2007 promotrice della cultura della birra in Italia, presenta la sua ultima creazione per offrire la miglior esperienza gustativa di sempre: il boccale progettato da esperti italiani e internazionali e curato nei minimi dettagli per una degustazione perfetta in ogni suo aspetto.Gustare Birra Moretti come mai prima d’oraLa migliore selezione di grano e luppolo unita a tecniche perfezionate in 160 anni di esperienza hanno portato Birra Moretti alla creazione della birra a regola d’arte. Da oltre 10 anni promotrice della cultura birraia in Italia, ora Birra Moretti si è spinta oltre, creando uno strumento, un boccale dall’autentica qualità italiana studiato in ogni particolare, capace rendere il piacere della birra ancora migliore e far gustare Birra Moretti come mai prima d’ora.Il nuovo boccale Birra Moretti: degustazione a regola d’arteFrutto di un lungo lavoro di studio e progettazione curato da esperti di design e di cultura birraia, il nuovo boccale firmato Birra Moretti e realizzato in Italia è curato in ogni millimetro per offrire la degustazione perfetta e capace di conquistare ognuno dei cinque sensi. Anche per questo gode della certificazione ASPI (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana), punto di riferimento nel nostro Paesedella più alta espressione della Sommellerie contemporanea.La schiuma della birra si mantiene perfetta grazie alla sua forma, l’esatto arrotondamento indirizza gli aromi del luppolo e ne esalta il profumo. La temperatura rimane ideale perché lo spessore del vetro è calcolato al millimetro mentre l’impugnatura ergonomica lascia la birra fredda dal primo sorso all’ultimo. L’esperienza tattile del suo profilo è un omaggio allo storico bicchiere con il logo intarsiato e le sue iconiche sfere concave. E non manca il sigillo di qualità: il Baffo Moretti è inciso sul fondo che permette di mantenere il pearling.Esemplare per degustazione e eleganza, il boccale destinato a diventare un’icona segna un cambio epocale in casa Birra Moretti. Trasforma per sempre anche l’etichetta e sarà lo storico uomo coi baffi a tenerlo stretto fra le sue mani. Perché una birra perfetta merita solo una perfetta degustazione.Una degustazione perfetta direttamente a casaNel periodo fra il 1° giugno e il 31 luglio sarà possibile ricevere due boccali da 20 cl direttamente a casa, acquistando le referenze Birra Moretti, esclusi i formati da 66cl e le Birra Moretti Selezione Riserva da 75 cl, per una perfetta degustazione in buona compagnia. Sarà sufficiente caricare lo scontrino (importo minimo di 9€) nella sezione dedicata del sito di Birra Moretti, come prova d’acquisto. Per tutte le informazioni è possibile consultare il regolamento completo all’indirizzo www.birramoretti.it o sul sito dedicato www.dueboccalibirramoretti.itE non solo: il boccale, nei formati da 20 cl e 40 cl, sarà inoltre presente in oltre 30.000 fra i migliori locali italiani.www.birramoretti.itBirra Moretti nasce nel 1859 a Udine nella “Fabbrica di Birra e Ghiaccio” fondata da Luigi Moretti. Apprezzata da subito in tutto il Friuli Venezia Giulia, diventa in pochi decenni una birra nazionale. Esportata in oltre 40 Paesi nel mondo – fra cui gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada e il Giappone – Birra Moretti continua a essere universalmente riconosciuta anche in contesti internazionali da esperti del settore provenienti da tutto il mondo. I più recenti riconoscimenti sono stati assegnati alle specialità della famiglia Birra Moretti in occasione del Brands Award, a luglio 2017. Birra Moretti è disponibile sul canale Modern Trade e Ho.Re.Ca. nelle versioni Birra Moretti Ricetta Originale, Birra Moretti Baffo d’Oro, Birra Moretti La Rossa, Birra Moretti Doppio Malto, Birra Moretti La Bianca, Birra Moretti IPA, Birra Moretti Zero (nuova ricetta 2019), Birra Moretti Lunga Maturazione, Birra Moretti Grand Cru e Birra Moretti Grani Antichi, la gamma Birra Moretti Le Regionali: Birra Moretti alla Friulana, Birra Moretti alla Siciliana, Birra Moretti alla Piemontese, Birra Moretti alla Toscana, Birra Moretti alla Pugliese e Birra Moretti Limone, Birra Moretti Chinotto, Birra Moretti Gazzosa. Nel 2019 è nata Birra Moretti Zero Limone.