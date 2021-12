Basilicata, la location tanto ambita da registi si trova in provincia di Matera

Un borgo abbandonato è una location di grande fascino già di per sé; ma ce n'è uno in particolare in Basilicata in provincia di Matera che da anni è uno dei luoghi più ambiti da registi di tutto il mondo. Si tratta di Craco un borgo sugli Appennini, abbandonato dal 1980 ma divenuto nel tempo luogo di culto. Nel 1963 un frana ed una serie di smottamenti del terreno fecero evacuare la cittadina. L'abbandono iniziò avvenne nel 1972 dopo che un'alluvione mise in ginocchio il borgo, colpito poi anche dal terribile terremoto del 1980 che ne sancì la 'morte'. Ecco i film che sono stati girati qui crediti foto: shutterstock, kikparess Music: «Funday» from Bensound.com

Martedì 21 Dicembre 2021

