Sai che esiste una città che si chiama proprio ‘Babbo Natale’? In questo posto è sempre Natale

Manca sempre meno a Natale e in tanti si stanno già organizzando per abbellire la casa con albero, presepe e luci. C'è poi chi ha prenotato un weekend in qualche parte del mondo per scoprire la tradizione natalizia del posto e chi volerà in uno dei luoghi dove è sempre Natale. Infatti, esistono dei Paesi in cui l'atmosfera natalizia rimane per tutto l'anno, uno tra questi è Santa Claus in Indiana.

I festeggiamenti

I festeggiamenti avranno inizio il fine settimana del Ringraziamento e i visitatori e i cittadini potranno vivere e partecipare ad eventi popolari come Chestnuts Roasting on an Open Fire al Santa's Candy Castle e la Live Reindeer Exhibit ai Santa's TOYS.

Ma il divertimento vero e proprio arriva a dicembre quando tra le numerose attività si potrà scrivere una lettera a Babbo Natale, salire a bordo del Babbo Natale Flyer, vivere una serata a lume di candela alla fattoria e tanto altro ancora.

