Scoprire la Liguria di corsa: ad Arenzano la mezza maratona a picco sul mare

La "Half Marathon", corsa FIDAL in ambiente naturale, apre gli eventi "Mare e Monti". Il tracciato s'inoltra lungo la pista ciclabile di lungomare De Andrè, attraversa il litorale di Cogoleto e percorre lungomare Europa fino al Nautilus di Varazze, dove il giro di boa prevede il rientro ad Arenzano. Il paesaggio è tra i più suggestivi nel panorame delle corse competive e non: si corre a un passo dalle scogliere, in una vegetazione dai tratti tipicamente mediterranei.

Scoprire un territorio di corsa. La moda delsta sempre più prendendo piede e lain questo e forse una delle regioni che più si addice a chi vuole andare alla scoperta di nuovi luoghi con scarpette e pantaloncini. Venerdì 6 settembre c'è una occasione speciale per farlo grazie alla Arenzano Half Marathon . Una corsa competitiva di 21 km che si corre tutta completamente a picco sul mare con il sole a baciare i runner al tramonto con partenza alle 18,30. Il percorso fantastico si snoda lungo la vecchia ferrovia che correva a due passi dal bagnasciuga e da Arenzano raggiunge Varazze per poi fare ritorno nella localita in provincia di Genova. Un'opportunità unica per correre senza pericoli lungo quella che ora è un ciclabile tra le più note d'Italia.La kids run ad ArenzanoInsieme alla sfida competitiva, ci sarà anche la kids run dedicata ai più piccoli.Un modo diverso per andare alla scoperta di un angolo della Liguria tra i belli, abbinando turismo e attività fisica. Tra l'altro il percorso di questa mezza maratona èl'anno senza alcun pericolo, visto che è praticamente tutto su pista ciclabile.