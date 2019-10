Volete assaggiare i piatti dei cartoni animati giapponesi? Una serata evento per i fan di "anime"

Quante volte vi è capitato, guardando il vostro anime preferito, di chiedervi cosa stesse degustando il protagonista? I piatti cucinati neglisono particolari, “cartooneschi” ma decisamente affascinanti. Se volete saperne di più su queste pietanze e, perché no, assaggiarne per comprenderne il sapore, l’appuntamento è con “, evento ideato da Cibichibi Manga Food, in collaborazione con Amici di Go Nagai e Double Dominant Production Studio.Uno, personaggio che vi lascerà a bocca aperta. Umami (旨み), in lingua giapponese, significa “saporito” ed è identificato come il quinto gusto percepito dai recettori del gusto. L’evento UMAMI regalerà agli appassionati di anima e mondo vintage, diversi appuntamenti imperdibili. Si parte con le sigle più iconiche, suonate dal vivo dal gruppo dei Robot/\Tones, le quali faranno da sottofondo ad una serie di aneddoti e curiosità raccontate direttamente da Ojisan, il tutto accompagnato dal vero punto forte dell’evento, ossia la degustazione di piatti provenienti direttamente dagli anime. Musica, narrazioni e cibo, tre motivi per non perdersi l’evento “UMAMI - Insalate di matematica e altre prelibatezze”.