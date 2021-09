Alto Adige, qui è il semaforo a dettare i tempi. La regola dei 15 minuti

In piena Val Pusteria, tra Italia e Austria si trova uno dei percorsi alpini più gettonati tra i motociclisti: parliamo di Passo Stalle, molto più di un confine, che collega la Valle Defereggen e la Valle di Anterselva. È transitabile da metà maggio a fine ottobre, dalle 05.30 alle 22.15. Il tratto stradale interessato diventa stretto arrivando a soli 2,5 mt: per questo motivo si procede a senso unico alternato. La regolamentazione del traffico è affidata ad un semaforo: dal 1' al 15' minuto di ogni ora si transita in direzione sud verso l’Italia, mentre dal 30' al 45' si procede in senso opposto: i restanti due quarti di ogni ora servono ai veicoli per completare il percorso (Foto: Shutterstock Music: "Memories" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 11:20

