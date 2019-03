Alice Springs, spettacolo di luci sui MacDonnell Ranges con le installazioni degli aborigeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La “tela” è d’eccezione. Gli artisti che la riempiono lo sono ancora di più. Si tratta della maestosa catena montuosa dei MacDonnell Ranges e dei talentuosi aborigeni che, per 10 notti, la coloreranno con le loro installazioni luminose. L’occasione è il, atteso dal 5 al 14 aprile prossimi ad Alice Springs, cuore dell’Outback australiano nel Northern Territory. Per tutta la durata dell’evento, la cittadina sarà infatti il palcoscenico a cielo aperto di un imperdibile show di luci a ingresso gratuito. Ma la kermesse ideata per far conoscere, attraverso l’arte, l’affascinante e millenaria popolazione autoctona, è molto di più.Stando al riccopresentato, non mancheranno infatti spettacoli musicali e performance culturali. Ancora: tra i workshop in programma, visto che il 2019 è l’“Anno delle lingue indigene”, ci sarà quello dedicato all’apprendimento delle nozioni base di alcuni idiomi aborigeni. E poi spazio a talk, proiezioni di film e live show. Tutte attività che si sposano con lo spirito del “Parrtjima”, nome derivante dalla combinazione di due parole che significano “diffondere luce” e “comprendere un argomento”.Ma il festival è anche il punto di partenza per visitare. Tra le sue attrazioni, ci sono il Desert Park, un ampissimo spazio open air per ammirare la flora e la fauna locali; l’Olive Pink Botanic Garden, con oltre 500 specie di piante dell’Australia centrale; la Telegraph Station, importante sito storico che trasmetteva messaggi tra Darwin e Adelaide; la School of The Air, da dove, prima via radio ad alta frequenza e ora via internet, gli insegnanti impartiscono lezioni a studenti di aree remote; e la base dei Royal Flying Doctor Service, i “dottori volanti” che raggiungono ancora oggi con piccoli aerei gli angoli più impervi dell'Australia per portare aiuto sanitario.Neidi Alice Springs, vale la pena visitare alcune aree naturali di rara bellezza. Come Simpsons Gap, il luogo perfetto per concedersi un picnic e per avvistare i wallaby delle rocce (piccoli marsupiali). Per gli appassionati di trekking, infine, c’è il Larapinta Trail: 230 chilometri in 12 tappe, per uno dei percorsi più scenografici al mondo secondo il “National Geographic”.