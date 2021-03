Airbnb, le “cabin” spopolano tra gli utenti: ecco le 10 più desiderate al mondo

Lontano da tutto e al sicuro in un fiabesco riparo nella natura, ma dotato di ogni comfort. È questa l’ambientazione dei sogni di chi aspetta il via libera per tornare a viaggiare e, nel frattempo, aggiunge alla propria “wishlist” le future vacanze dei desideri. A rivelarlo è Airbnb, la piattaforma globale di viaggio che registra tra i suoi utenti una vera e propria “cabin mania”: per loro le mini case di legno ospitate in luoghi isolati sono al primo posto tra gli alloggi prediletti. Ma questo trend di travel che riporta in voga il soggiorno in stile country non è di certo nuovo. Già lo scorso anno - ricorderemo - con l’arrivo del Covid, le soluzioni all’insegna degli ampi spazi all’aperto (dopo i periodi costretti in casa per arginare i contagi) si erano affermate come grandi favorite. Il 2021, quindi, con la morsa della pandemia ancora stretta, ha solo consacrato una tendenza già nota. A portare in auge le “cabin” come case di vacanza è stato un altro fenomeno sempre più diffuso e che, in parte, le riguarda: il “cottagecore”, un vero e proprio stile di vita.

Chi lo sposa, non solo sceglie gli chalet di legno dalle atmosfere fiabesche come dimora, ma mette in atto in ogni abitudine quotidiana una nostalgica estetica folk che passa per il look da indossare, romantico e morbido, e le ricette da cucinare, con pasta e pane rigorosamente fatti in casa. Ad accendere i riflettori su questi trend e, in particolare, sulle “cabin” di Airbnb ci hanno pensato invece, proprio di recente, i Grammy Awards. Più precisamente si deve a Taylor Swift, che ha conquistato il titolo di Album dell’anno con “Folklore” e un’inequivocabile performance in pieno mood “cottagecore”: nel medley di brani del disco la cantautrice della Pennsylvania è apparsa proprio dentro a una baita nel bosco. Nell’attesa di sapere se la casa del video approderà sulla piattaforma, come hanno chiesto dei fan pronti ad affittarla, ecco le 10 “cabin” più cool secondo gli utenti del portale.

LA “TOP TEN” DI AIRBNB

1. Oceanside A-Frame (Oceanside, Oregon, Stati Uniti): una baita con tetto spiovente dei colori del mare, per una vacanza “vista oceano” senza rinunciare al comfort. La host si chiama Emily e promette un soggiorno all’insegna del relax. La struttura risale a metà del secolo scorso. Arroccata e con un panorama mozzafiato, la “cabin” è a soli due isolati sopra Oceanside Village e la spiaggia.

2. Rustic A-Frame (Big Bear, California, Stati Uniti): è di legno ma con spa. I due host Marc e Esther raccontano dello spazio chiamato The Owl's Nest (che sta per Il nido del gufo), come di un ideale rifugio nel cuore di Big Bear, località rinomata per il suo grande lago. Durante il soggiorno nella “cabin”, si può passeggiare, andare allo zoo e persino praticare golf. A fine giornata, ci si rilassa in una calda vasca idromassaggio e ci si rifocilla con un barbecue in terrazza.

3. Lovely Cabin (Hafnarfjörður, Islanda): il nome scelto dalla host Kathrina fuga ogni dubbio. Si tratta di una casetta di legno “deliziosa” ospitata all’interno di una riserva naturale. Per raggiungerla, occorre avere un’automobile perché la stazione dei bus è piuttosto lontana. Il centro di Reykjavik dista 20 minuti. Il doppio del tempo è invece quanto si impiega per la Laguna Blu. La posizione è perfetta per esplorare il sud-ovest del Paese; l’ampiezza dell’alloggio è idonea per una coppia, anche con due bimbi al seguito. La sera, a far compagnia agli ospiti, ci pensa una ricca collezione di film in dvd.

4. Away From It All In The Smokies (Tallassee, Tennessee, Stati Uniti): a ricevere gli avventori è Jeanne, che offre un rifugio lontano da tutto, tranne che dalla natura. Per gli amanti del foliage, quando essa si tinge dei colori caldi dell’autunno, ci si ritrova in un vero eden. In più, non mancano i comfort delle soluzioni alloggiative dell’era contemporanea, come il wifi ad alta velocità per la perfetta “workation”, una vacanza in cui parte del tempo si lavora da remoto. Nella casetta, oasi di beata solitudine, i pavimenti in legno sono stati appena rinnovati, c’è la lavastoviglie e la cucina ospita un angolo bar. Immersa nel Great Smoky Mountain National Park, la “cabin” è un’oasi di tranquillità con una vista insuperabile sul lago Chilhowee e sulle cime occidentali del parco nazionale.

5. Unique Seafront Property (Oslo, Norvegia): una “beach house” urbana, sul litorale della capitale del Nord. Gli host Kåre & Truls mettono a disposizione questo alloggio distante dal centro circa 10 minuti di autobus, per vivere a stretto contatto col mare, che ha un accesso diretto grazie a un piccolo pontile privato. La dimora è ideale per chi ama nuotare (seppur nell’acqua gelida di Oslo), pescare a un passo dal salotto, divertirsi nel fare tuffi o semplicemente rilassarsi nel tepore domestico vista mare.

6. Shenandoah Hideaway (Luray, Virginia, Stati Uniti): è Culin l’host che invita a scegliere la sua “cabin” per godere della maestosità della Shenandoah Valley, facendo base in questa accogliente e luminosa casa di legno con due camere da letto. Del resto, non capita così spesso di avere - come in questo caso - un vero e proprio pub nel giardino, dove bere birra con gli amici e sfidarsi a freccette. A rendere tutto più accogliente ci pensa il camino nel salone, mentre a condire l’atmosfera di romanticismo è la vasca idromassaggio riscaldata “en plein air”, per coccolarsi rilassandosi sotto le stelle. Non lontano, si trovano diversi sentieri escursionistici per immergersi nella natura, facendo sport e ricaricando le energie. Per i più intrepidi, c’è il fiume Shenandoah per fare tubing.

7. Modern Upstate Cabin (Red Hook, New York, Stati Uniti): è in legno e vetro, con complementi di arredo moderni, ma anche romantici. A volerla così è stata Tina, la host. Il rifugio è ad alta efficienza energetica e offre una vista a 360° gradi sul bosco che la circonda. Il camino e la piscina esterna riscaldata tutto l’anno permettono a questa baita di fare breccia nei cuori di tanti utenti. Il rifugio è ideale, per andare alla scoperta delle cittadine più in voga della zona. La sera i filari di luce in giardino rendono la location ancora più fiabesca.

8. A-Frame Mountain View Cabin (Flagstaff, Arizona, Stati Uniti): ricoperta da una coltre bianca nei rigidi inverni, circondata da prati in fiore nella bella stagione, è questa la versione americana delle nostre baite di montagna. Col suo tetto spiovente, il piccolo rifugio di cui è proprietario Mahesh si trova nella Coconino National Forest, a 10 minuti di distanza dal centro città, dalla celebre Route 66 e da alcuni tra i più spettacolari canyon. La vista sulle vette e sulla foresta tutt’intorno è unica ed è possibile ammirarla da ognuna delle tre camere da letto. Per gli amanti degli alloggi eco-friendly, questa “cabin” ha un plus: è stata ristrutturata utilizzando solo materiali da costruzione sostenibili e riciclati, oltre a rivestimenti a base di piante. È ideale infine per il “digital detox”: qui il telefono e internet non sono graditi.

9. Casa del Árbol Pinochueco (Huasca de Ocampo, Hidalgo, Messico): con la sua parete trasparente torreggia sopraelevata tra fronde di alberi. Dotata di un ponticello di legno per accedervi, la casa di José Ramon - host Airbnb - è un paradiso per chi cerca la privacy in un nido di legno dove meditare e rilassarsi, ma senza rinunciare alle comodità. Dall’alloggio-vedetta si parte per trascorrere qualche ora fuori, esplorando ogni giorno in un modo diverso la zona di Huasca de Ocampo, regno di tante attività all’aperto.

10. Big Bear Treehouse (Big Bear, California, Stati Uniti): perfetto per sciare d’inverno e fare hiking quando le temperature si scaldano e la neve si scioglie, è il rifugio ideale per prendersi una pausa dal caos della città. La baita risale alla metà del secolo scorso, ma è stata ristrutturata di recente, con mobili vintage e complementi d’arredo moderni dallo stile scandinavo, per un mood tra il contemporaneo e il retrò pensato da Jack, l’host, per stupire gli ospiti. L’alloggio garantisce una privacy naturale grazie all’abbraccio dei pini d’alto fusto. La camera da letto principale sul retro ha un letto matrimoniale e una finestra panoramica sulla Foresta Nazionale, che sembra privata, grazie all’accesso diretto ai sentieri. La sera ci si riunisce attorno ai fuochi del barbecue e del grande camino, cuore di una calda parete di pietra.

