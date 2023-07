A Rimini Red Bull Dance Your Style e Red Bull Half Court, un weekend indimenticabile sulla riviera adriatica

Rimini, località balneare tra le più famose dell’Adriatico, con i suoi 15 km di spiaggia dorata è una meta estiva che attira turisti da tutto il mondo. La città “che non dorme mai” e icona del divertimento, il 28 e 29 luglio 2023 accoglie in Piazzale Kennedy due grandi eventi firmati Red Bull, diventando per un intero week end la casa italiana dello Street Urban Style.

RED BULL DANCE YOUR STYLE - FINALE NAZIONALE - 28.07.23 ORE 21.30 L’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo, che offre a ballerini provenienti da tutta Italia la possibilità di esprimersi attraverso il proprio personale stile. Saranno 16 i performer che si sfideranno nella Finale Nazionale con battle 1vs1 a eliminazione diretta: due i turni a disposizione per offrire spettacolo e intrattenimento, ma soprattutto per convincere il pubblico - unico giudice della gara - che avrà il compito di decretare il vincitore alzando in aria le schede di voto (rosse o blu). Nessuna coreografia pianificata o musica prescelta, si tratta di vivere il momento e stupire la folla, interpretando con il proprio stile la base musicale proposta a sorpresa da Deejay Ake. Host della serata: Valentina Vernia aka Banana, ballerina (nel 2018 ha partecipato ad Amici) e content creator con 2 milioni di follower su Tik Tok e più di 270K su Instagram e Filippo Trombetti aka Philgood, da 20 anni professionista e rappresentante della scena breaking e Streetdance italiana, conosciuto e rispettato all’interno della scena mondiale.

RED BULL HALF COURT – FINALE NAZIONALE - 29.07.23 DALLE ORE 15.00 Red Bull Half Court, il torneo di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers a livello internazionale, ha vissuto nel 2023 la sua terza edizione: dopo la tappa d’esordio a Milano, ci sono state numerose opportunità, nelle principali città italiane come Venezia, Roma, Bari, Napoli, Firenze, Cagliari e Torino per conquistare le wild card che hanno garantito l’accesso alla finale italiana, quest’anno appunto prevista a Rimini.

A scaldare la serata: Drefgold, rapper bolognese ormai consolidato tra i “big” della scena italiana e dopo le premiazioni, l’after party con DJ set di Youssef Giga.

I vincitori parteciperanno alla finale mondiale che si svolgerà a Belgrado, in Serbia, dal 15 al 17 settembre, a casa di Dušan Bulut, leggenda del 3 contro 3 e Ambassador mondiale del Red Bull Half Court. In campo maschile, per i vincitori italiani, ci sarà la responsabilità di difendere il titolo conquistato a ottobre dello scorso anno, in Egitto, che avevano trionfato contro il Giappone nello scenario mozzafiato delle Piramidi di Giza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 23:24

