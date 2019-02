A Monte Cavallo sulla pista da slittino più lunga d’Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siete amanti della neve, ma anche un po’ nostalgici? Cercate l’avventura, ma non l’adrenalina? La discesa che fa per voi è a, l’aria sciistica alpina di Vipiteno, dove si trova la pista da slittino più lunga d’Italia. Manovrando pattini e corda, e sfrecciando tra i 17 tornanti dei suoi, il divertimento senza pericolo è infatti garantito. Vincitrice del test ADAC nel 2011 per la sicurezza, la discesa non presenta pendenze troppo ripide (910 metri di dislivello). Inoltre, al fine di renderla accessibile anche ai bambini, si interviene costantemente per limitarne i tratti ghiacciati.Frequentata ogni anno dadi ogni età, questa eccellenza dell'Alto Adige viene preparata per ben due volte ogni giorno, sparando neve artificiale in più punti da cima a fondo. Ciò le garantisce di rimanere aperta da inizio a fine stagione invernale, prevista il 31 marzo. Ancora: ogni martedì e venerdì sera, la discesa restafino a mezzanotte, rendendo l’esperienza sulla neve ancora più emozionante.o gli affamati, a Monte Cavallo sono disponibili pranzi, merende e cene in quota, presso le baite Enzianhütte, Bergrestaurant Roßstod e Furlhütte, lo chalet Stern e la Sterzingerhaus, dove è possibile anche pernottare. Una grande novità dell'ultima stagione è invece il nuovo: il moderno sistema integrato di seggiovie a sei posti e cabinovie a otto, rende più confortevole a tutti la salita in montagna. Tra le new entry, c’è infine la pista di cinque chilometri che, dalla stazione di Monte Cavallo, sci ai piedi, porta al centro pedonale di Vipiteno attraverso un incantevole paesaggio alpino.