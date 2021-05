WhatsApp velocizza l'audio dei messaggi vocali. Si dimezza lo "stress" per l'ascolto

Niente più vocali di 10 minuti su WhatsApp, perché finalmente l'app di instant messaging ha introdotto un'opzione per velocizzare quegli interminabili messaggi vocali, croce di tanti e sfogo per molti.

Per archiviare nel passato quei momenti di sfiancante attesa nell'ascoltare le chat audio, WhatsApp ha introdotto nel suo ultimo aggiornamento (la versione 2.21.9.15), già disponibile su Google Play Store per i device Android – questa piccola grande rivoluzione.

Leggi anche: Google Foto, niente più spazio per le foto illimitato e gratuito. Dal 1 giugno limite a 15 gb

In corrispondenza del tasto “play”, l'utente potrà scegliere il tipo di velocità di riproduzione, tra la normale 1x, oppure la maggiorazione 1,5X ed ancora 2X che dimezza il minutaggio, ma consentendo di comprendere senza troppa fatica il contenuto del messaggio.

Per ascoltare l'audio sarà sufficiente far partire l’ascolto del file selezionato e cliccare sull’indicatore che apparirà nella schermata dell’app, mentre per tornare alla velocità standard basterà selezionare di nuovo 1x.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA