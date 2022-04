WhatsApp, 19 milioni di utenti a rischio: «Problemi di sicurezza». Cosa sta succedendo

Ennesimo rischio su Whatsapp. La app di messaggistica è al centro di un gran chiacchiericcio negli ultimi giorni, dal momento che è emerso un problema piuttosto grave di cyber sicurezza. Nello specifico si parla di un potenziale rischio per circa 19 milioni di numeri di telefono italiani. Il portale di cyber sicurezza RedHotCyber ha lanciato l’allarme sul fatto che un forum li abbia messi in vendita. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 12:51

