WhatsApp, «ultimo accesso non disponibile»: problemi sulla chat, ecco cosa sta succedendo

Quando tutti vanno in panico perché #WhatsApp ha tolto l’accesso ma tu l’avevi tolto 3/4 anni fa insieme al visualizzato pic.twitter.com/pj6Uyujk0g — ✖✖✖Acli✖✖✖ (@comeneilibri) June 19, 2020

Quando scopri che su #WhatsApp non si vede più chi è online e chi sta scrivendo pic.twitter.com/7HEJhFnSvo — Matteo (@ilteo1990) June 19, 2020

Mia mamma che senza l’ultimo accesso non capisce se io stia studiando o no #whatsappdown #WhatsApp pic.twitter.com/27LFjpviKJ — ThatAlexBaby (@83Elimas) June 19, 2020

mia mamma in panico perché non può vedere più gli ultimi accessi: #WhatsApp pic.twitter.com/v5TTznbv3a — Cristina. (@Cristina239874) June 19, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 18:39

Cosa sta succedendoTantissimi utenti stanno segnalando un malfunzionamento alla popolare app di chat di proprietà di Facebook. In particolare è attualmente impossibile visualizzare, ma anche sapere: se si prova a cambiare l'impostazione, la app non lo consente (foto in basso). «WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi», il messaggio che compare (per provare basta andare alla voce).Ricordiamo che conoscere l'ultimo accesso dei propri contatti, così come consentire agli stessi di sapere se abbiamo visualizzato o meno i loro messaggi (la cosiddetta doppia spunta blu) è un'impostazione modificabile manualmente. Ma in questo caso non si può scegliere l'opzione proprio per questo malfunzionamento, di cui non si conoscono ancora i particolari: migliaia le segnalazioni sul sito Downdetector , e tantissimi anche gli utenti che ne stanno parlando su Twitter, dove l'hashtagè finito rapidamente in tendenza.