Truffa WhatsApp: la finta chat della banca Unicredit che svuota il conto corrente

viaci risiamo. E' il turno dei correntisti di, molti dei quali, nei giorni scorsi, sono stati raggiunti da chat, che invitavano ad inserire i propri dati per accedere alla piattaforma di home banking. Questa pratica, molto in voga tra i truffatori del web, si chiama phishing. La regola, sempre valida, è quella di non trasmettere mai password, codici d'accesso o qualsiasi credenziale segreta attraverso strumenti telematici. Che sia un pc, uno smartphone o una comunicazione email. Mai rispondere.La banca, se deve fornirci delle informazioni importanti, ci invierà del materiale cartaceo o ci inviterà a recarsi presso una filiale. Detto questo, i pirati della rete, hanno inviato ad alcuni utenti di Unicredit, un messaggio che li invitava ad aggiornare i dati del proprio conto corrente, al fine di non incorrere un'immediata chiusura per problemi burocratici. Una truffa in piena regola. Cliccando sul link inviato via chat, le vittime sono rinviate ad un sito molto simile per grafiche e struttura a quello ufficiale della banca. Un'esca digitale, che pesca direttamente sui dati sensibili dell'utente, concedendo ai cybercriminali la possibilità di effettuare bonifici in uscita. Quindi di risucchiare molto velocemente e fino all'ultimo centesimo dei risparmi.