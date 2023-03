WhatsApp, stop alle telefonate spam: ecco come silenziare le chiamate da numeri sconosciuti

di Redazione web

Stop alle telefonate da numeri sconosciuti su WhatsApp. L'app di Meta sta per introdurre, secondo rumors provenienti dal mondo tech, un'opzione per silenziare tutte le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Ed il freno sarebbe del tutto automatico, per buona pace di chi è costretto a riattaccare perché impegnato al lavoro o impossibilitato a rispondere.

Chiamate silenziate

Secondo il sito WabetaInfo, WhatsApp starebbe implementando questa nuova funzionalità sui device con sistema operativo Android, con l'obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni tra le chat, evitando chiamate spam, soprattutto quelle a carattere pubblicitario.

Stop allo spam

L'opzione sarà identificata da un menù aggiuntivo nelle impostazioni di WhatsApp e, se abilitata, silenzierà (ma non bloccherà) tutte le chiamate provenienti da numeri non presenti in rubrica. Questo significa che l'utente vedrà il numero del chiamante nelle telefonate perse.

