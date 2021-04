Whatsapp, i nuovi sticker: «Vaccini per tutti». La campagna in collaborazone con l'Oms

Si chiama 'Vaccines for all' (vaccini per tutti) ed è una iniziativa promossa anche dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), con la collaborazione di WhatsApp che ha creato un apposito pacchetto di sticker, disponibile per iOS e Android, con lo stesso nome.

«Questi sticker - spiega Whatsapp sul proprio blog - sono stati ideati con lo scopo di aiutare gli utenti a comunicare in modo creativo e divertente e ad esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo le possibilità offerte dai vaccini anti Covid-19, con privacy. Può inoltre diventare un'ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari, che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo».

Dall'inizio della pandemia Whatsapp evidenzia di aver avviato collaborazioni «con più di 150 governi statali, nazionali e locali, nonché organizzazioni come Oms e Unicef, per costruire canali di assistenza volti a fornire informazioni accurate e risorse riguardo al Covid-19 a oltre 2 miliardi di persone». Lo scorso anno, in questo periodo, WhatsApp aveva diffuso un pacchetto di adesivi simile sempre in collaborazione con l'Oms, chiamato «Insieme a casa» che includeva riferimenti al lockdown e al distanziamento fisico, allo smartworking e ad esercizi aerobici indoor.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 13:47

