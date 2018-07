WhatsApp, migliaia di account chiusi nelle ultime settimane: ecco cosa sta succedendo

Grandissimi vantaggi, ma anche terreno fertile per potenziali truffe e attacchi da parte di hacker:ha davvero cambiato le nostre vite, ma ci espone anche a grandi rischi. Molto spesso, infatti, altri utenti possono inoltrarci deio comunque di, e cliccare è un potenziale pericolo.Da molto tempo, ormai, su WhatsApp dilagano messaggie tentativi di. Gli utenti hanno sempre chiesto maggiore sicurezza agli sviluppatori e sembra proprio che presto saranno accontentati: è infatti in fase di test una nuova funzione, che segnala all'utente i link considerati non sicuri o comunque sospetti. Come riporta anche il portale specializzato WABetaInfo , quando riceveremo dei, l'app lo segnalerà con un banner rosso comprendente anche un segnale di allarme. WhatsApp invierà all'utente anche questa notifica: «Il link contiene dei caratteri inusuali. Potrebbe tentare di apparire come un altro sito». Una grande mossa per stroncare ogni truffa di phishing, che non è ancora disponibile ma potrebbe arrivare nelle prossime settimane.