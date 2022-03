WhatsApp smetterà di funzionare su questi telefoni dal 1 aprile

Brutte sorprese all’orizzonte per chi usa WhatsApp su alcuni modelli di smartphone, per i quali il servizio smetterà di funzionare. Dal 1° aprile 2022 gli aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica istantanea creeranno problemi su molti dispositivi. Le nuove funzionalità, infatti, renderanno inutilizzabile WhatsApp sui modelli di telefono più vecchi, sia Apple sia Android. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 09:37

