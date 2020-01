WhatsApp, dal 1 febbraio smetterà di funzionare su alcuni smartphone: ecco quali

WhatsApp, sticker animati e sfondo nero: due novità per Android, ma occorre attendere ancora un po'

Venerdì 24 Gennaio 2020, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire dal prossimomolte persondal proprio telefono. Molti smartphone infatti non saranno più in grado di supportare ldiventata negli anni una delle più usate e diffuse nel mondo. Gli smartphone interessati sono quelli con sistemaPer fortuna, la maggior parte degli smartphone è compatibile con i sistemi operativi più aggiornati, quindi alcuni potrebbero essere in grado di aggiornare il dispositivo prima del 1 febbraio. Ad esempio, iOS 9 è disponibile per iPhone 4s. Per capire che tipo di sistema operativo si ha basta controllare sul proprio telefono: per gli iPhone basta andare su Impostazioni, poi su Generale, quindi su Aggiornamento software; per Android è necessario andare su Impostazioni, Informazioni sul telefono e poi Informazioni sul software.A partire dal primo gennaio invece WhatsApp non supporterà più gli smartphone Windows e già dal 1 luglio 2019 WhatsApp non era più disponibile in Microsoft Store.