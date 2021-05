WhatsApp, in arrivo nuova funzione per riascoltare i messaggi audio prima dell'invio

Niente più pentimenti dopo aver inviato un audio su Whatsapp, magari troppo velocemente e senza averci pensato bene prima di aver schiacciato invio. Ecco, dalla piattaforma di messaggistica più usata al mondo, è in arrivo una nuova opzione che risolverà il problema.

WhatsApp, infatti, sta lavorando per introdurre la possibilità di ascoltare un messaggio audio prima di inviarlo. Una scoperta svelata dal sempre ben informato WABetaInfo, che avrebbe individuato il codice in una versione dell'app non ancora rilasciata. Si chiama Review, il "tasto" affiancato al messaggio vocale che permette di ascoltare l'audio appena registrato e decidere se inviarlo o meno.

Attualmente, se non si è sicuri del testo audio, si può scegliere di cestinarlo direttamente per inciderne uno nuovo, ma non è possibile ascoltarlo. Al massimo si può riascoltare e cancellarlo ma, per evitare brutte figure, solo se il destinatario non l'ha ancora sentito. Oppure si può procedere con un'operazione macchinosa; mentre si sta registrando l'audio si apre un'altra app e poi si torna su WhatsApp che nel frattempo ha messo in pausa la registrazione, dando la possibilità di ascoltare, inviare o eliminare. Una pratica non proprio intuitiva.

Per quanto riguarda l'upgrade, sempre secondo WABetinfo, sarà destinato alla versione iPhone, almeno in prima battuta, anche se non c'è ancora una data di rilascio. WhatsApp, inoltre sta lavorando alla modifica della durata dei messaggi effimeri, che se non copiati o spostati altrove, spariranno allo scoccare delle 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA