WhatsApp, recuperare i messaggi eliminati: la nuova funzione Accidental Delete (che funziona solo in due casi)

Una nuova funzione introdotta su WhatsApp permette di recuperare i messaggi eliminati. Si chiama Accidental Delete, ma ha efficacia solo a due condizioni.

Accidental Delete, come usarlo

La funzione è stata testata lo scorso agosto per la prima volta e adesso è accessibili a tutti, sia su Android che su iOS. I messaggi eliminati si possono recuperare, ma solo nei 5 secondi successivi alla cancellazione. Il nuovo tool permette dunque di correggere un errore a stretto giro, come succede anche per le e-mail cestinate o inviate per errore. Dunque, nessuna possibilità di ripristinare i vecchi messaggi eliminati. Almeno per il momento.

Un altro paletto per accedere alla funzione riguarda il tipo di cancellazione. Il messaggio si può recuperare solo se viene scelta l'opzione "elimina per me". A quel punto apparirà una barra nera in fondo e un tasto azzurro con scritto "Annulla". Dunque, una funzione utile a metà.

"Delete for Me" 🤦🤦🤦



We've all been there, but now you can UNDO when you accidentally delete a message for you that you meant to delete for everyone! pic.twitter.com/wWgJ3JRc2r — WhatsApp (@WhatsApp) December 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 18:02

