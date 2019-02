WhatsApp, in arrivo la pubblicità come Facebook e Instagram

Le emoji finiscono in tribunale: le faccine delle chat diventano elementi di prova

I rumors si rincorrevano da tempo. Ora, pare che lanon risparmierà neanche le. La notizia, tutta da confermare, viene data dal sito, secondo cui è ormai prossimo un aggiornamento della piattaforma che darà spazio anche agliD'altronde sui social è già una realtà, che sia inserita tra le stories dio ai margini delle pagine di, e visto che il proprietario Mark Zuckerberg, ha intenzione di rendere questi servizi sempre più incrociati, la notizia non può stupire. E se la novità non piacerà proprio a tutti, bisogna comunque ricordare che il servizio è gratuito.Inoltre la volontà d'introdurre forme pubblicitarie anche sulle chat, è anche un modo per evitare il pagamento dell'app, come avveniva nei primi anni di utilizzo, seppur ad una cifra molto bassa. Tecnoandroid, comunque riporta alcune considerazioni sulla prossima implementazione. Ovvero che la pubblicità non sarà invasiva, quindi non dovrebbe invadere la sfera delle chat, ma solo quelle delle stories, dove come accade per Instagram, la visione di una storia pubblicata da uno dei nostri contatti, può essere interrotta da un breve spot di pochi secondi.E se anche questa opzione non dovesse piacere, si è sempre liberi di fare una semplice telefonata, in quel caso, non c'è pubblicità. Ancora.