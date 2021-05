Whatsapp, la nuova truffa che si nasconde dietro al messaggio di un amico: l'allarme

Allarme per una nuova truffa che si sta diffondendo su Whatsapp e si nasconde nel messaggio di uno degli amici. Uno dei contatti della rubrica - presumibilmente affidabile - avvia una chat che si può trasformare in una trappola. Questo accade perché l'account in questione è stato rubato e hackerato. L’obiettivo dei cybercriminali è ottenere i dati della carta per svuotarla completamente.

Whatsapp, la truffa dietro al messaggio di un amico

Ecco il messaggio che riceve la vittima e a cui bisogna prestare attenzione: «Ho comprato da internet, ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?». L'allarme è stato lanciato dalla Questura di Brescia nei giorni scorsi.

«Se sul vostro smartphone arriva un messaggio, come quello nella foto, da uno dei vostri contatti, molto probabilmente è una truffa. I truffatori, dopo avere #hackerato un account vero, mandano il messaggio a tutti i contatti in rubrica del malcapitato. Lo scopo è quello di ottenere i dati della carta di credito, dalla quale poi fare prelievi», si legge sulla pagina Facebook della questura.

