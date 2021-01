Whatsapp, le novità nello stato: dopo le polemiche arrivano le stories e i messaggi privati sulla privacy

di Silvia Natella

Novità su Whatsapp, che a partire da oggi comunica direttamente con i propri utenti all'insegna della trasparenza e della privacy. La bufera scatenata dalle nuove condizioni e la fuga verso altre piattaforme ha spinto Whatsapp a escogitare una nuova strategia. Nello stato non ci sono soltanto gli aggiornamenti dei propri contatti, ma anche una sezione dedicata alle informazioni ufficiali. C'è spazio, inoltre, per le rassicurazioni sulla privacy, per la cui protezione si sottolinea «l'impegno». «Whatsapp non può leggere né ascoltare le tue conversazioni personali perché protette dalla crittografia end-to-end», si legge.

WHATSAPP NOVITÀ NELLO STATO

Le stories di Whatsapp sono meno utilizzate rispetto a quelle di Facebook e Instagram. In pochi aggiornano il proprio stato e altrettanti tendono a guardare cosa fanno i propri amici. Tuttavia, se si vuole mantenere un legame con il servizio di messaggistica è qui che sarà possibile trovare le comunicazioni sulle novità. Una dimostrazione di "buona volontà" tesa a chiarire tutti i dubbi.

WHATSAPP NOVITÀ, LA PRIVACY

Solo poche settimane fa Whatsapp ha chiesto il consenso degli utenti sulle nuove regole. Per molti si è trattato di un ricatto e di una rinuncia alla propria privacy perché, in caso di diniego, avrebbero dovuto abbandonare la piattaforma. Sono scoppiate le polemiche con le rassicurazioni su quello che accade in Unione europea, dove la riservatezza è ampiamente tutelata.

WHATSAPP NOVITÀ, L'ANNUNCIO

«Normalmente nello Stato gli iscritti a WhatsApp possono pubblicare foto o girare brevi video in formato verticale che rimangono memorizzati sui server e a disposizione degli utenti per un giorno dalla loro pubblicazione; ora - ha annunciato il gruppo Facebook - gli stati raccoglieranno anche le comunicazioni su aggiornamenti e nuove funzioni di WhatsApp». Il nome del mittente sarà quello di WhatsApp con il colore verde dominante nell'immagine del profilo. Una volta visualizzato il tutto, il colore si attenuerà e le stories spariranno dalla sezione aggiornamenti.

