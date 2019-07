Whatsapp e Instagram down: «Non scarica foto, audio e video». Cosa sta succedendo

io : da oggi posso cazzeggiare

instagram : HAHAHAHAHHA

whatsapp : HAHHAHAHAHA#instagramdown #whatsappdown #maturità2019 — ila è MATURA (@chocoila) July 3, 2019

Il brutto dei #whatsappdown è che dopo un po' mi dimentico e continuo a mandare audio e foto come se non ci fosse un domani, per poi sentirmi ricordare che non vanno. pic.twitter.com/tuzwdolE7p — TRAP QUEEN💘👑 {Elettra 👸🏽💔} (@Eleecabiddu) July 3, 2019

E noi persone pigre come faremo ora? DEVO SCRIVERE? #whatsappdown pic.twitter.com/51YNN4yuhG — Michela (@Michela70840910) July 3, 2019

grazie twitter per gli aggiornamenti e farmi capire che non è solo un mio problema #whatsappdown — mar ||-// (@stscotw) July 3, 2019

Quando il mio amico mi dice "non sono solo io, è una cosa di tutti".#whatsappdown pic.twitter.com/lDbX3nfqsg — Silvano (@uomodiselva) July 3, 2019

Marco assumiti le tue responsabilità e non dare la colpa alla mia connessione. #WhatsAppDown pic.twitter.com/viidUYiLOU — federicascreti (@federicascreti) July 3, 2019

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:06

Utenti nel panico,: dalle 15 circa il social network funziona male e sulla app di messaggistica non è possibilein privato o sui gruppi, o si riesce a fare con molta fatica. Migliaia in poco più di un'ora le segnalazioni di malfunzionamento sul sito, che monitora app, siti e social network. Molte segnalazioni per quanto riguarda: in misura minore anche perche però sembra avere meno problemi.Stando alle segnalazioni fatte su Twitter, il problema riguarda diversi Paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa: malfunzionamenti in Italia ma anche in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra e in alcuni Paesi del Sudamerica (soprattutto il Brasile e l'Argentina). Non sono ancora chiare le cause: nessuna comunicazione per ora dai canali social di Facebook e Whatsapp.