Whatsapp non funziona: problemi nell'invio e nella ricezione dei messaggi

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Molto presto per gli utenti dinon ci sarà più l'incubo delle notifiche e dei messaggi più disparati. Più criterio per le informazioni veicolate nelle chat di gruppo. Arriva una nuova funzione che consente di scrivere ai soli amministratori.«Stiamo lanciando una nuova impostazione per leo in cui solo gli amministratori sono in grado di inviare messaggi a un gruppo», è quanto si legge in un post condiviso dall'App di messaggistica istantanea sul proprio blog ufficiale, sottolineando che la decisione arriva con lo scopo di aiutare gli admin a semplificare le comunicazioni.Per rendere attiva l'implementazione di questo nuovo tool, ricordano gli sviluppatori, basta entrare in 'Info Gruppo' all'interno delle impostazioni dedicate alle chat e - una volta arrivati al pannello 'Invia messaggi' - attivare la voce 'Solo amministratori'. Il nuovo strumento è in fase di roll out; ovvero, sta per essere esteso a tutti gli utenti attraverso l'aggiornamento dell'App con l'ultima versione disponibile.