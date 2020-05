WhatsApp, ecco il 'trucco' per condividere musica direttamente nello stato

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 16:58

Da quandoha introdotto la funzione dello, è possibile per gli utenti condividere foto, video e link con tutti i contatti salvati reciprocamente in rubrica. Purtroppo, la condivisione dellonon permette agli utenti di condividere parti di, ma un modo piuttosto 'rudimentale' di farlo c'è.Quello che è possibile fare con le 'stories' di Facebook e Instagram non è 'ufficialmente' possibile per quanto riguarda: manca infatti ladella, ma è possibile farlo in maniera indiretta e con una qualità audio non proprio eccelsa. Eppure, se proprio non riuscite a resistere alla condivisione delle emozioni scatenate dalla musica, è tutto fin troppo semplice.Per condividere la musica nellodiè necessario registrare un video: potete scegliere un filmato girato da voi stessi oppure, in alternativa, appoggiare lo smartphone con la fotocamera rivolta verso una superficie piana o qualcosa di scuro, in modo da rendere il video una immagine fissa di colore nero. A quel punto, potete utilizzare un qualsiasi riproduttore di musica sullo smartphone (Spotify o, se avete un archivio di brani, il lettore interno del telefono), cliccare su play e, al tempo stesso, iniziare a registrare un video direttamente dalla condivisione dello stato di. Per terminare la registrazione basterà smettere di premere sul tasto rosso e avrete un'anteprima del video, che potrete anche 'decorare' con un testo o con delle 'emoji'. A quel punto, vi basterà premere il tasto 'invio' per caricare quel video e condividere la musica con i vostri contatti.