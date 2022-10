WhatsApp down, Telegram boom di download: ecco tutte le app di messaggistica alternative

di Redazione web

WhatApp in down dalle 9 italiane in tutto il mondo. L'app di messaggistica più famosa e di proprietà di Meta, ha smesso di funzionare ed è tornata a vita solo due ore più tardi. E come spesso accade in questi casi, a giovarne sono i competitor: migliaia di utenti, che non hanno intenzione di aspettare la rimessa in funzione del sistema di riferimento, passano alla concorrenza. Il più battuto è sempre Telegram (creato dall'imprenditore russo Pavel Durov), per molti anche migliore del social di proprietà di Zuckerberg.

Tutte le app di messaggistica

La ricerca principale su Google martedì 25 ottobre è WhatsApp. «WhatsApp non va», «WhatsApp down», «Perché non funziona WhatsApp». Di pari passo, in crescita costante c'è «Telegram download». Tantissime persone, che usano WhatsApp anche per lavoro (suprattutto nell'era smart working), sono passate al secondo sistema di messaggistica più conosciuto.

Ma ce ne sono altri, che sfruttano le difficoltà dei big per far crescere la loro notorietà. Tra questi c'è Signal, per gli esperti il social di messaggistica più affidabile in termini di sicurezza. Da segnalare anche Wickr, Confide, Silent Phone e Line, app nata in estremo oriente. Tornano in auge in questi casi anche Messenger di Facebook e il redivivo Skype. Per la generazione Z, il preferito resta Instagram.

