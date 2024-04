WhatsApp down, problemi per la chat: migliaia di segnalazioni in tutta Italia. Meta: «Al lavoro per risolvere» Dopo le 20.30 la situazione sembra essere tornata alla normalità. Da Meta per ora nessun commento o spiegazione su quanto è accaduto







di Redazione web WhatsApp down nella serata di mercoledì 3 aprile. La popolare app di chat di proprietà del gruppo Meta ha riscontrato dei malfunzionamenti per circa una ventina di minuti dopo le 20, con decine di migliaia di segnalazioni, quasi 70mila secondo DownDetector, il sito che monitora il funzionamento dei servizi online. WhatsApp down Subito su X ha iniziato a spopolare l'hashtag #WhatsappDown e anche #InstagramDown, nel segnalare malfunzionamenti anche su Instagram. Dopo le 20.30 la situazione sembra essere tornata alla normalità. «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile», si legge sul profilo ufficiale di WhatsApp su X. Altre app del gruppo Meta, come Facebook e Instagram, secondo il sito downdetector.com che monitora i disservizi delle piattaforme online, hanno avuto dei problemi sempre a partire dalle 20 ora italiana. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 21:16

