WhatsApp e Instagram down, problemi con ricezione foto e video: ecco cosa sta succedendo

Non riesco a vedere nessuna storia di Instagram non carica nulla rimane tutto impallato non capisco mica c’è un #instagramdown? pic.twitter.com/lErwSJkfIK — ⚠️SPOILER LCDP⚠️𝓕𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 (@victimofmyfeels) April 1, 2020

MA VI PARE CHE CI DEVE ESSERE UN #whatsappdown ADESSO? NO. io non lo accetto. pic.twitter.com/2MvIdIgvB1 — sara (@cherryhees) April 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 23:39

: la app di chat presenta diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l'invio di foto e video. Stessa cosa per quanto riguarda, dove viene segnalata l'impossibilità di visualizzare le stories. Il malfunzionamento è iniziato poco dopo le 23:, che monitora il funzionamento ed eventuali down nelle applicazioni e nella rete fissa e mobile, nel giro di pochi minuti sono arrivate già oltre 10mila segnalazioni per entrambe le app.Oltre mille invece le segnalazioni per analoghi malfunzionamenti per quanto riguarda, che per ora sembra risentire di meno problemi a differenza di Whatsapp e Instagram, entrambi di proprietà sempre della galassia di Mark Zuckerberg. Come spesso accade, i primi disagi hanno portato gli utenti a riversarsi su Twitter, dove #whatsappdown e #instagramdown nel giro di pochi minuti sono diventati trending topic.