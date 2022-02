Gli indizi sono numerosi, anche se ufficialmente non viene fornita nessuna notifica all'utente che viene bloccato: se qualcuno ci blocca, non vediamo più nè la sua foto profilo nè gli aggiornamenti di stato, non possiamo chiamarlo né aggiungerlo ad un gruppo. Ma c'è una prova del nove più veloce e schiacciante

LEGGI ANCHE >> SCOPRI COSI' SE QUALCUNO TI CONTROLLA SU WHATSAPP

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA