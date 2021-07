WhatsApp: si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate

WhatsApp lancia l'innovazione: si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è il numero uno di Facebook, Marck Zuckerberg, che ha lanciato la nuova funzione WhatsApp, proprio con un post sul social che lo ha reso celebre.

La nuova funzione sarà rilasciata a livello mondiale dal prossimo lunedì. Si tratta della possibilità di acccedere alle chiamate e videochiamate in ingresso anche in un secondo momento. quando la conversazione è ancora in corso. Un nuovo menu dell'app permetterà di entrare nella call per parteciparvi assieme agli altri utenti, già inseriti.

Fino ad oggi, l'unico modo per prendere parte ad una chiamata, solo audio o anche in video, è quello di rispondere alla notifica che appare a tutto schermo. Passata questa, non vi è altro metodo per l'accesso. Assieme a tale novità, WhatsApp consentirà di vedere chi è già dentro la conversazione, così come gli utenti invitati ma non ancora entrati. Proprio come le altre chiamate vocali e video, anche queste saranno crittografate end-to-end, preservando la privacy degli iscritti.

Con questa mossa, WhatsApp si spinge verso simili servizi di messaggistica avanzata, come Zoom e Teams, in ascesa nei mesi del boom del lavoro e della didattica a distanza. Non è ancora chiaro se la funzionalità di ingresso alle call in corso sarà attiva solo su smartphone o anche dall'app via desktop, che nelle ultime settimane ha ricevuto un aggiornamento proprio per ospitare le chiamate e le videochiamate, prima relegate alla sola versione mobile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 21:22

