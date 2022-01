WhatsApp, in arrivo l'opzione per ascoltare i messaggi vocali anche fuori dalla chat

Nella sfida quotidiana tra messaggi vocali e testuali, i primi, per praticità e velocità di esecuzione stanno avendo la meglio sulla piattaforma regina di instant messaging, WhatsApp. Non a caso, la company sta dedicando crescente attenzione alle opzioni per modificare e riascoltare i messaggi prima di inviarli.

Anche fuori dalla chat, secondo l'ultima novità introdotta dalla piattaforma, secondo il sempre ben informato WABetainfo, che riesce a testare le versioni Beta in anteprima. Di recente in uno degli screenshot diffusi dal sito, si può vedere l'immagine di un player con due funzioni: una, già nota, in cui è mostrato il minutaggio dell’audio che ascoltiano, l'altra, invece, che permette di ascoltare il messaggio vocale anche fuori dalla chat riferita alla persona che ci ha inviato il messaggio.

L'utilità di questa opzione consentirebbe di usare l'app, quindi di leggere o scrivere altri messaggi, mentre si sta ascoltando l'audio di un precedente messaggio ed inoltre permetterebbe di non dover riavviare la traccia audio qualora si uscisse dalla pagina chat per errore.

Per il momento la versione Beta sarebbe disponibile, come sottolinea WABetainfo, solo per dispositivo iOS, ma non per Android, anche se come sempre accade per whatsapp, una novità è testata prima su un sistema operativo per poi essere esteso anche all'altro. Ancora non si conosce, infine, la data ufficiale per la release.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 18:47

