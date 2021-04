WhatsApp, in arrivo opzione per trasferire backup delle chat da iOS ad Android (e viceversa)

Chi usa WhatsApp da tempo, sa bene che uno dei problemi mai risolti della piattaforma di messaggistica, riguarda il backup delle chat, quando si passa da un vecchio telefono ad un nuovo. O meglio, non è il device a fare la differenza, ma il sistema operativo.

Tradotto, significa che se si possiede un iPhone che gira su iOS e si passa ad un qualsiasi dispositivo Android, (ma anche viceversa) allora salvare la cronologia delle chat sarà impossibile, a patto di usare un'altra app propriamente per questo scopo.

Ma questo non è permesso da WhatsApp che può sospendere l'account temporaneamente come si legge nelle FAQ del servizio: "Se ricevi il messaggio Temporaneamente sospeso all'interno dell'applicazione, è molto probabile che tu stia utilizzando una versione di WhatsApp non supportata...le applicazioni non supportate, come WhatsApp Plus, GB WhatsApp o altre applicazioni che sostengono di poter trasferire le tue chat WhatsApp da un dispositivo all'altro, sono versioni modificate di WhatsApp. Queste applicazioni non ufficiali sono state progettate da terze parti in violazione dei nostri Termini di servizio. Non supportiamo queste applicazioni di terze parti in quanto non possiamo verificare le loro procedure di sicurezza".

Nel tentativo di arginare questo fenomeno, WA sta per introdurre - secondo il solitamente ben informato WaBetaInfo - una nuova funzionalità in grado di trasferire la cronologia della chat da iOS ad Android e viceversa. Il sito ha diffuso uno screenshot al riguardo, ma non c'è ancora l'ufficialità sul futuro aggiornamento.

In attesa di sviluppi certi per il backup delle chat nelle prossime release, ciò che invece è sicuro a partire dalle versioni Android e iOS (rispettivamente 2.21.8.1 e 2.21.70.11) riguarda l'anteprima delle immagini che sarà di dimensioni maggiori; un piccolo miglioramento che permetterà agli utenti di visualizzare anche il contenuto grafico di un messaggio senza dover per forza aprire WhatsApp.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA