WhatsApp, in arrivo la funzione "community". Gruppi sempre più numerosi

Sta per arrivare su WhatsApp, una nuova funzione a cui l'applicazione sta lavorando da mesi. A rivelare la funzione Community, è il sito specializzato WABetaInfo, che ha individuato l'opzione in una versione beta dell'aggiornamento per iOS, già rilevata anche per Android.

Community permetterà agli amministratori dei gruppi un maggior controllo, consentendo loro di collegare i vari gruppi che gestiscono; questo semplifica di molto la gestione, permettendo, ad esempio di poter scrivere uno stesso messaggio ed inviarlo ad un gran numero di persone su tutte le chat che fanno parte della Community. Rumors precedenti facevano ipotizzare ad un avvicinamento di WhatsApp ad un uso stile social, ma in realtà la piattaforma del gruppo Meta, precisa che si tratta solo di una scorciatoia, ma come sempre protetta dalla crittografia end-to-end che caratterizza tutto il servizio.

Inoltre secondo le informazioni in possesso di WaBetainfo, il moderatore potrebbe collegare insieme fino a 10 gruppi e potrebbe essere utile per la didattica a distanza di più classi, perché nella sezione Annunci, si potrebbero inserire informazioni importanti da inoltrare a tutti i partecipanti, che in questo caso sarebbero studenti.

Ma c'è anche un'altra novità, sempre riferita da WaBetaInfo, che riguarda la versione business della chat, che dovrebbe consentire agli utenti di impostare una foto di copertina sul proprio profilo. Sembra che non manchi molto al lancio ufficiale di queste nuove funzioni, ma ancora non è nota una data ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 13:18

