WhatsApp, l'anteprima di YouTube ancora non visibile: «Ecco il motivo». La soluzione tra pochi giorni?

L’anteprima dei video di YouTube da diversi giorni non è più visibile su WhatsApp: un bug che tantissimi utenti hanno riscontrato, e che non è ancora stato risolto nonostante l’ultimo aggiornamento (alla versione 2.20.132) risalga appena ad una settimana fa. Ma qual è il motivo? Da Facebook, azienda proprietaria della popolarissima app di instant messaging, per ora tutto tace, mentre da Google una piccola spiegazione è arrivata ma solo indirettamente.

Il problema non risulta per quanto riguarda le anteprime di altri link, ma solo con i video di YouTube: allo stesso modo le anteprime di YouTube sono invece visibili sulle altre app, tra cui Telegram. Da verificare dunque se con il prossimo aggiornamento (che dovrebbe arrivare ai primi di gennaio, dunque tra pochi giorni) il bug sarà risolto o se al limite da Facebook arriverà una spiegazione. Sui forum di supporto di YouTube uno degli esperti ha spiegato che si tratta di un bug di WhatsApp che solo WhatsApp può risolvere: non è la posizione ufficiale di Google, ma qualcosa di comunque molto vicino.

DUE NOVITA' NEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento di WhatsApp dovrebbero arrivare due novità: la prima è la possibilità di condividere più immagini e video contemporaneamente su iPhone, la seconda riguarda le chiamate e videochiamate di gruppo, con gli utenti che potranno unirsi alla conversazione in qualsiasi momento e non per forza all’inizio della chiamata, esattamente come nelle altre app.

