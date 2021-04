WhatsApp, nuovi problemi con la visualizzazione degli stati: aggiornamenti difficili...

Nuovi problemi per WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica infatti sembra stia registrando dei problemi con la visualizzazione degli stati.

WhatsApp, problemi con la visualizzazione degli stati

WhatsApp, tanto nella versione Android quanto quella iOS, sembra stia riscontrando dei rilevanti problemi in merito alla visualizzazione degli stati. Secondo quanto riportato in rete infatti non tutti i contatti registrati nella whitelist riescono ad accedere agli aggiornamenti, mentre al contrario alcuni inseriti nella blacklist arrivano a vederli. Altri riuscirebbero ad accedere alla funzione pur non essendo presenti nei contatti in rubrica.

Disagi anche per le liste broadcast dove non tutti i messaggi arriverebbero agli utenti che ne fanno parte.

