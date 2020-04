«Uova di Pasqua Ferrero in regalo»: la catena su WhatsApp è falsa, ecco cosa dovete fare

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 15:03

Se avete ricevuto suun messaggio in cui vi si parla di un concorso che mette in palio, state attenti perché si tratta di una. Da qualche giorno, in occasione della Pasqua che festeggeremo - seppur in quarantena - tra tre giorni, gira infatti un finto concorso che tira in ballo la popolare azienda dolciaria piemontese.Nella catena di WhatsApp si legge infatti che ci sono uova di Pasqua marca Ferrero per pochi fortunati utenti: «Per questa Pasqua in casa regaleremo ai primi 1000 utenti un Uovo Gran Ferrero, clicca su CONTINUA per partecipare al sondaggio», si legge nel messaggio. Ma cliccando sul link allegato, che apre un sito simile alle grafiche Ferrero, si finisce invece a diventare vittima di phishing.Inserendo i propri dati personali non si fa altro infatti che regalarli a malintenzionati, che potrebbero mettere in pericolo le vostre tasche: a un certo punto infatti si richiedono i dati della vostra carta di credito o prepagata (inspiegabilmente, se ci pensate bene, se dobbiamo ricevere un regalo). Non cliccate e non inseriteli, perché la Ferrero ha già specificato di non aver fatto partire alcun concorso del genere tramite WhatsApp,che da qualche giorno aiuta i cittadini a non cascare nelle bufale online.