L'iPhone ha un bug che nasconde le notifiche, l'allarme degli utenti: ecco i modelli più colpiti

Se sull'iPhone non compaiono le notifiche dei messaggi c'è un motivo. È allarme tra gli utenti per un bug che impedisce di visualizzare le notifiche. Secondo quanto segnalato, il problema appartiene all’ultima versione del sistema operativo iOS 14 che nasconde i messaggi fino a quando non si entra direttamente nelle App di messaggistica come Whatsapp.

LE SEGNALAZIONI Come riportano gli utenti nei forum dedicati ai prodotti Apple si rischia di ignorare i messaggi ricevuti per ore e per giorni, quando una delle particolarità degli smartphone è quella di restare sempre connessi. Il problema di questa versione non sempre si verifica e potrebbe ingannare l'utente.

I MODELLI COLPITI I telefoni colpiti sono tutti quelli della serie iPhone 12 – dal più piccolo iPhone 12 Mini al grande iPhone 12 Pro Max, passando per le due versioni di taglia standard iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Potrebbero avere il bug anche i modelli precedenti già aggiornati al sistema operativo iOS 14. Apple non ha ancora commentato e proposto soluzioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 11:48

