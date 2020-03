Coronavirus, la «casistica dei sintomi» che gira su WhatsApp è una fake news

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 17:48

, quali sono i sintomi? Da qualche giorno sui social e su Whatsapp è diventata virale una tabella con lariguardo influenza, raffreddore e Covid19, per aiutare i cittadini a capire se i propri sintomi possono essere di coronavirus o se devono tranquillizzarsi perché hanno un raffreddore o una semplice influenza.La tabella, secondo chi l’ha divulgata, era stata «diffusa dalla Croce Rossa». Ma state attenti, perché non è assolutamente vero, bensì si tratta diormai da settimane ci ammorbano, soprattutto sui social, e dalle quali vi invitiamo come sempre a diffidare. «Non abbiamo mai diffuso questa tabella», hanno smentito fonti della Croce Rossa, secondo quanto scrive Fanpage.Nella foto si indicano come sintomi del coronavirus. Informazioni inesatte, perché sul sito del Ministero della Sanità si legge invece come il Covid19 possa presentarsi sia con sintomi lievi come(oltre a tosse e febbre) sia con polmonite e difficoltà respiratorie. Il comportamento migliore da tenere in questi casi è quello di fare affidamento esclusivamente alle fonti ufficiali, ovvero il Ministero, la stessa Croce Rossa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le altre autorità sanitarie italiane e internazionali.