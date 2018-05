WhatsApp, da oggi è possibile scaricare tutti i dati e le informazioni raccolti dall'app​

Come se non bastassero le varie impostazioni diin grado di segnalare l'ultimo accesso, ora c'è una nuova app, che si collega proprio al servizio di messaggistica istantanea, capace dianche tutte le nostree non solo la nostra presenza online. Si chiamaed è uno strumento preziosissimo per fidanzate e fidanzati gelosi e altri impiccioni, contro cui c'è un solo modo per difendersi.è in grado di raccogliere tutte le informazioni sulla nostra, ovvero quelle che i nostri smartphone inviano ai server dinel momento in cui noi accediamo all'app. In questo modo, Chatwatch può creare unoe riesce anche adella rubrica di un singolo utente, calcolando non solo l'inizio e la fine della giornata di ciascuno ma anche letra due contatti. Si tratta, comunque, di un calcolo delle probabilità che non può dare garanzie assolute. Per fare un esempio, può capitare che due contatti, nella stessa giornata, siano online nello stesso periodo di tempo ma non è assolutamente certo che tra questi avvenga effettivamente una conversazione. Per alimentare il tarlo della gelosia, comunque, le funzioni disembrano più che sufficienti.Come fare per non veder violata così impunemente la nostra privacy? C'è un solo modo: negare a WhatsApp di raccogliere informazioni sui nostri accessi, andando su Impostazioni, Account e Privacy enell'opzione riguardante chi può vedere l'. In questo modo non potrete più vedere l'ultimo accesso dei vostri contatti, ma è il giusto prezzo da pagare per non essere spiati da app indiscrete (e neanche affidabili al 100%).