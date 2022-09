Twitter, i tweet potranno essere modificati: l'annuncio che tutti attendevano

Cade anche l'ultimo tabù di Twitter. Dopo l'estensione dei caratteri e le altre novità degli scorsi anni, il social network sta per introdurre una nuova funzionalità, attesissima da tanti utenti.

Stiamo parlando, ovviamente, della possibilità di modificare i tweet. Finora, infatti, a differenza di post e didascalie su altri social (da Facebook a Instagram), non si potevano correggere errori nei vari tweet. L'unica alternativa per la correzione era quella di cancellare il tweet e pubblicarne uno nuovo. I tweet modificabili, però, dovrebbero arrivare a breve: gli utenti, con tutta probabilità, potranno modificare i loro tweet fino a mezz'ora dalla loro pubblicazione.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay