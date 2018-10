WhatsApp, ecco gli stickers: in arrivo per tutti nei prossimi giorni

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

potrebbe togliere presto il '', o se preferite, il, dalle funzionalità disponibili per gli utenti. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un'iniziativa volta a migliorare lasul social network, che oggettivamente negli ultimi mesi è risultata decisamente compromessa.Tra bufale, troll, bot e attacchi hacker,è diventato forse il social network più idoneo a diffondere l'odio. Lo sanno i politici e i loro social media manager, ma soprattutto lo sanno gli hacker. Quanti di voi, d'altronde, negli ultimi tempi hanno avuto a che fare con tweet intrisi di 'hate speech' pubblicati da utenti che presentano un nickname con una formula molto utilizzata (@nome di battesimo-sequenza di cifre)? Alla fine, le conseguenze sono state inevitabili: solo negli ultimi tre mesi,habenPer correre ai ripari, come riporta anche il Telegraph , gli sviluppatori del social starebbero pensando di, la funzionalità che fino a qualche anno fa consentiva solo di inserire i tweet tra i preferiti. A differenza di altri social network, però, sututti possono vedere i 'like' di ogni singolo utente. Anche se può sembrare, a prima vista, molto strano, è chiaro che a livello antropologico una tale potenza del 'like' di certo non aiuta a contrastare fenomeni vari, che vanno dallo 'shitstorming' al cyberbullismo vero e proprio, spesso, se non quasi sempre, attraverso profili anonimi e di dubbia provenienza.