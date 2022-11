Le spunte blu di Twitter a pagamento, Elon Musk rivoluziona il social: «Costeranno 8 dollari al mese»

Elon Musk rivoluziona Twitter. L'ultima idea del neo proprietario del social è inserire un abbonamento mensile per ottenere la spunta blu: «L'attuale sistema dei signori e dei contadini di Twitter per chi ha o non ha il segno della spunta blu è una stronzata». Per chi lo vorrà, il prezzo da pagare sarà «8 dollari al mese, adeguati in base al potere d'acquisto di ogni Paese», scrive il magnate in un tweet.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Come cambia Twitter

La notizia era stata anticipata da Bloomberg nei giorni scorsi, ma il prezzo menzionato era «20 dollari al mese». Quello annunciato dal tycoon è decisamente più basso. L'abbonamento per avere la spunta blu non permetterà soltanto di mantenere lo status di soggetto rilevante su Twitter, ma garantirà alcuni benefit, anche questi elencati da Musk: «Si riceveranno inoltre: "Priorità nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca, essenziale per sconfiggere lo spam/truffa; possibilità di pubblicare video e audio lunghi; annunci pubblicitari dimezzati».

Inoltre il paywall sarà «bypassato per gli editori che si dimostreranno disposti a lavorare con noi», ha chiosato Musk. Stephen King aveva reagito alla notizia dell'abbonamento così: «20 dollari al mese per mantenere la mia spunta blu? Fa****o, dovrebbero pagarmi. Se lo faranno me ne andrò». Musk gli aveva risposto: «Dobbiamo pagare le bollette in qualche modo».

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

