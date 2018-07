di Domenico Zurlo

Il Cristiano Ronaldo day sta già facendo impazzire i tifosi juventini di tutto il mondo. Sui social, tra foto, video e selfie di chi sta seguendo l'avvenimento da lontano, e chi si è fiondato fuori dal J Medical dove il portoghese ha svolto questa mattina le visite mediche, migliaia di fans bianconeri stanno commentando ogni particolare di questa giornata indimenticabile per il club torinese e i suoi sostenitori.Una immagine in particolare ha colpito molto: in un video postato dai profili social ufficiali della Juventus, in cui si vede CR7 che saluta i tifosi, firma autografi e si mette in posa per le foto, il Pallone d'Oro si lascia andare anche ad un piccolo coro. "Giuve, Giuve...", canticchia sottovoce Cristiano dopo essere rientrato all'interno della struttura, dopo cori, strette di mano e maglie firmate ai bambini.