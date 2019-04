«Il mondo è dei bambini»: la rivoluzione di Sky passa dai più piccoli. Nuove sezioni e più interattività

Sky Q

Sky è sempre più vicina al mondo dei piccoli. È in arrivo sucompletamente rinnovataIn più, grazie alla Modalità bambini, una nuova funzionalità attivabile tramite PIN, i piccoli potranno navigare liberamente all’interno dell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in modo ancora più sicuro.Sky rinnova quindi il suo impegno per i più piccoli e le loro famiglie, eAltre novità sono attese per i mesi successivi.totalmente rinnovata che sarà più colorata, intuitiva e divertente. La grafica cambia: l’home page della sezione Bambini di Sky Q sarà infatti caratterizzata da un design colorato, pensato a misura di bambino, e da un’organizzazione dei programmi che faciliti la ricerca dei contenuti tra i 12 canali disponibili (DeAKids, DeAJunior, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Disney in English, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon, Nick Jr, TeenNick, Baby TV) e i film di Sky Cinema adatti ai giovanissimi. I bimbi possono quindi navigare tra serie animate, live action, teen movie e seguire i programmi che più si adattano alla loro età e ai loro gusti, anche con la possibilità di usufruire dei medesimi contenuti in inglese per facilitare l’apprendimento della lingua.Tutta l’offerta Sky per i bambini propone storie e personaggi in cui si riconoscono e che stimolano valori come l’amicizia, il rispetto per l’ambiente o le diversità.Questo ambiente costruito intorno ai bambini sarà ancora più sicuro grazie allaun vero e proprio mondo nel quale muoversi liberamente, con intuito e consapevolezza. L’ambiente pensato per questo tipo di fruizione si avvale di un livello di sicurezza che consente di navigare in modo del tutto protetto nella sezione Bambini tra i programmi dei canali del pacchetto Sky Famiglia e le registrazioni, senza poter accedere a contenuti inadatti alla loro età.Questa funzionalità, contrassegnata da un lucchetto in alto a sinistra nella schermata, può essere impostata singolarmente su tutti i box Sky Q (Platinum, Black e Mini) e rimane attiva anche spegnendo e riaccendendo il box.Le innovazioni pensate per i bimbi non riguardano solo Sky Q ma abbracciano l’intero mondo Sky che ruota intorno a loro.per guardare ovunque le avventure dei personaggi che amano su tablet e smartphone, anche senza connessione internet, e con profili di visione personalizzabili. Oltre ai contenuti on demand dei canali già disponibili, nelle prossime settimane sono in arrivo sull’app anche 12 giochi Sky per età scolare e prescolare, per rendere il magico mondo dell’app ancora più colorato e divertente. Su Sky Kids la fantasia è per tutti i gusti: con i giochi i bimbi potranno gareggiare sui kart, correre tra le note, scoppiare bolle magiche, disegnare con tantissimi colori, imparare con tanti quiz e divertirsi con molto altro.