Instagram, fenomeno Will

Non ha un'edizione cartacea né digitale, non ha un sito, non ha una newsletter, non ha abbonamenti ma in poco più di un anno ha già raggiunto quota 854 mila followers. È @will_ita, un profilo Instagram, e così recita la bio: Uno spazio per i curiosi del mondo, per capire ciò che ci circonda (e fare bella figura a cena).

Una piattaforma che rappresenta un'assoluta novità nel modo di fare informazione online: un linguaggio totalmente nuovo, stile asciutto e mai superficiale, le notizie passano attraverso infografiche e brevi video. Le chiavi del successo di Will? Rapidità, essenzialità, e credibilità. La startup fondata da Alessandro Tommasi e Imen Jane (poi dimessasi dall'incarico in seguito allo scandalo per la sua finta laurea) sembra aver conquistato il pubblico della generazione Z cioè quei giovani che oltre ai media più classici cercano anche altri approfondimenti. In questo caso basta uno smartphone e la notizia è servita: attualità, politica interna, esteri, economia ma soprattutto dati, dati, dati. Un esperimento ben riuscito che ha ottenuto round di investimenti da capogiro. «Su Instagram si andava per dimenticare il mondo. Ora si va per capirlo» dichiara il founder Tommasi.



